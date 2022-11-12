Хельсинки, 16 июля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В Финляндии во время авиашоу погиб лётчик. Об этом сообщила полиция страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Селянпяя 16 июля около 14:00. Соревнования организовало Авиационное объединение Kouvolan Seudun.

Уточняется, что пилот выполнял фигуры высшего пилотажа. Его самолёт стал терять высоту и упал в лесу в районе аэропорта. При этом зрители не подверглись непосредственной опасности, и никто из них не пострадал, указали в правоохранительном ведомстве.

Полиция намерена начать расследование авиакатастрофы на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в мае легкомоторный самолёт потерпел крушение и упал на автомобиль в немецком городе Вецлар. Пилот погиб. Еще несколько человек, среди которых — водитель автомобиля, на который упал самолёт, пострадали.

В Хабаровском крае пилот погиб при крушении мотодельтаплана. ЧП произошло в Комсомольске-на-Амуре. Воздушное судно упало при взлёте.