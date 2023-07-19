Киев, 19 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Власти Украины направили в Международную морскую организацию (ИМО), которая является спецучреждением ООН, письмо о создании временного маршрута для поддержания зерновых поставок после завершения Россией зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что цель морского маршрута заключается в содействии разблокировке международных перевозок в северо-западной части Черного моря.

Таким образом, киевские власти хотят создать альтернативный маршрут вблизи портов Черноморска, Одессы и Южного.

Как сообщало ИА Регнум, новый вариант маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трёхсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией рассматривают в Киеве, заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки.

С полуночи 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, как потенциальных перевозчиков военных грузов и рассматривать страны, под флагами которых они идут, как вовлечённые в конфликт.