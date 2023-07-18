Киев, 19 июля, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Новый вариант маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трёхсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией рассматривают в Киеве, заявил в эфире телемарафона украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

По его словам, чтобы минимизировать риски Турция пытается искать золотую середину.

«Мы создали фонд гарантирования со своей стороны, и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии», — отметил посол.

Указанный вариант возможен, если международное сообщество возьмёт на себя ответственность и, с одной стороны, гарантирует Украине возможность реализации такого сценария, а с другой стороны, будет «давить на Россию», сказал Боднар.

Посол также отметил, что украинские власти пытаются разрешить проблему с рынком зерна. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба работает в ООН с поиском способов продолжения зерновой инициативы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава сельскохозяйственной компании Украины HarvEast Holding Дмитрий Скорняков заявил, что главной задачей для Киева сейчас является получении поддержки от Анкары по зерновой сделке без Москвы. Но Турция не пойдёт на риск и не поддержит инициативу Украины по военному сопровождению судов без участия России в зерновой сделке, пишет агентство Bloomberg.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 июля заявил, что Варшава не будет открывать рынок страны для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. Еврокомиссия совместно с американской администрацией должна выработать соответствующие механизмы экспорта украинского зерна, а Польша может сыграть конструктивную роль в этом вопросе, обеспечить транзит украинского зерна, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июля предостерёг, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки.