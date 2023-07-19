Омск, 19 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Таксист помог задержать педофила, который приставал к 12-летней девочке в Омске. Мать школьницы сначала обратилась к полицейским, но те ей отказали, сообщил 19 июля источник РИА Новости в силовых структурах.

Дарья Драй ИА REGNUM

Когда девочка 17 июля гуляла по Съездовской улице, к ней подбежал 57-летний мужчина. Он снял штаны и продемонстрировал ей гениталии, рассказал собеседник агентства

Школьница убежала домой и рассказала о произошедшем матери. Женщина вышла на улицу, увидела мужчину и стала преследовать его. На улице Красных Зорь она увидела автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину.

«Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию», — добавил источник.

В пресс-службе управления СКР по региону сообщили, что в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении незнакомой ему 12-летней девочки. Его поместили под стражу на два месяца, обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля городе Шахты Ростовской области мужчина увёл шестилетнюю девочку с детской площадки. Прохожим он говорил, что это его дочь. Пропавшую девочку стали искать, спустя некоторое время её обнаружили по месту жительства мужчины. Его задержали за похищение ребёнка, возбуждено уголовное дело. Врачи осмотрели девочку и не выявили у неё видимых травм.