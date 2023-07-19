Москва, 19 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Такое решение принято 19 июля на заседании комитета.

Баранов Владимир/Global Look Press

Ранее фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом предлагается сократить новогодние каникулы на четыре дня.

По словам члена комитета Госдумы по труду Михаила Тарасенко, оснований поддерживать законопроект нет, поскольку все заключения по нему отрицательные, в том числе от профсоюзов.

«Такие инициативы периодически возникают. На самом деле, авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть каникулы, когда родители с детьми ходят на катки, на ёлки», — сказал Тарасенко.

Как сообщало ИА Регнум, в июне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что на май нужно перевести часть новогодних праздников. Он отметил, что майские праздники сейчас состоят из двух частей, а должны идти без перерыва, чтобы у граждан была возможность полноценно отдохнуть.