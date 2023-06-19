Москва, 19 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В июле 2023 года в Госдуме пройдёт круглый стол о возможном введении «длинных» майских праздников (с 1 по 9 мая) в 2024 году, заявил 19 июня вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Сергей Фадеичев/ТАСС Здание Госдумы России

«На май нужно перевести часть новогодних праздников. В июле мы проведем в Госдуме круглый стол о беспрерывных майских праздниках с 1 по 9 мая», — цитирует РИА Новости заявление Даванкова.

Майские праздники, сейчас состояние из двух частей, должны идти без перерыва, чтобы у граждан была возможность полноценно отдохнуть, считает депутат.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью «Известиям» заявил, что к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане смогли отдохнуть в течение четырёх праздничных дней. При этом новогодние каникулы останутся полноценными, отметил он.

Опубликованный проект министерства предполагает, что в 2024 году граждане России будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. 23 февраля и 8 марта граждане будут отдыхать три дня подряд — оба праздника выпадают на пятницу. В конце года выходными будут дни с 29 по 31 декабря.