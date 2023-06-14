Москва, 5 июля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Французский молочный гигант Danone собирается продать свои российские активы немецкой Ekosem Agrar AG, которая является головной структурой компании «Эконива». Однако сделка вряд ли будет одобрена российской правительственной комиссией, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на неназванные источники.

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По данным «Прайм», сделку между двумя компаниями из недружественных стран планируют провести в Дубае, где сначала появится «дочка» Danone, которая будет вести продажу 80% российских активов Danone, а остальные 20% останутся под управлением французской компании. Созданная в Дубае «дочка» перейдет под управление Ekosem Agrar AG через «Экониву». Владелец «Эконивы» — немец Штефан Дюрр, но он получил также и второе российское гражданство и женат на россиянке.

Таким образом, Франция и Германия делят между собой стратегическую часть крупнейшей мировой компании. При этом российская сторона может заблокировать сделку, так как она потенциально несёт негативные последствия для местного рынка, указывает агентство.

Действительно, как Франция, так и Германия ведут откровенно антироссийскую политику. Обе страны открыто поддерживают Украину. На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своего визита в Польшу, сообщил, что уже в ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard, а также подчеркнул, что Германия «будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется». В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «плодотворном телефонном разговоре» с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсуждались «форматы будущих гарантий безопасности для Украины». Германия планирует в текущем году выделить Украине 381 млн евро в текущем году. Годом ранее страна предоставила Украине более 17 млрд евро.

Как сообщает «Прайм», сделка по продаже российской части Danone оценивается в 360 млн евро, хотя ранее российские активы Danon оценивали в миллиард. Способна ли «Эконива» самостоятельно потянуть такие траты или привлечь для покупки активов Danon кредитные средства — покажет время. Несколько лет назад газета «КоммерсантЪ» сообщала о высокой долговой нагрузке «Эконвы». По данным издания, тогда из-за проблем в ведении бизнеса «Эконива» планировала сокращение 2,5 тысяч работников, в чуть более чем за квартал к структурам холдинга были поданы иски о взыскании задолженности на сумму около 600 млн рублей. При этом источник газеты сообщил, что основной кредитор «Эконивы» — «Россельхозбанк» — фактически ввел в компании внешнее управление.

Привлечение финансирования из зарубежных банков в текущей ситуации также проблематично. Тем более, что у материнской компании Ekosem Agrar AG недавно тоже были проблемы с высокой долговой нагрузкой. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» из-за этого снизило уровень финансовой надежности этой компании.

Сообщается, что потенциальная сделка может привлечь внимание властей, так как в ней есть признаки сговора. По закону при участии в процедуре резидентов недружественных стран купля-продажа активов может совершаться только на основании разрешения правительственной комиссии, в которую в том числе входит и Федеральная антимонопольная служба.