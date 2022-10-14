Москва, 14 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Объявившая о планах передать свой бизнес в России новому собственнику французская компания Danone имеет как минимум пять юрлиц, часть из которых связана с производством и продажей детского питания. Четырьмя основными активами руководит на сегодня гражданин Нидерландов — Чарли Виктор Хенрикус Каппетти, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписки ЕГРЮЛ.

Иван Шилов ИА REGNUM Молоко

АО «Данон» учреждено в ноябре 2005 года. Последний раз бенефициары раскрывались в декабре 2015 года, и тогда единственным акционером была компания «Дэйри Джейви (Сиайэс) Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (Dairy Jv (Cis) Holdings (Cyprus) Limited) с Кипра. По итогам 2021 года выручка этого актива была 85,1 млрд рублей против 87,9 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 8,8 млрд рублей против 8,5 млрд рублей за 2020 год.

В активе АО «Данон» — ООО «Данон Трейд», учрежденное в 2011 году. Компания выступала поставщиком более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 375 млн рублей. Выручка этой торговой компании за 2021 год составила 109,9 млрд рублей против 110,7 млрд рублей годом ранее при чистой прибыли — 1,4 млрд рублей и 903 млн рублей, соответственно.

Также АО «Данон» принадлежит липецкое ООО «Вербиловское», созданное для разведения молочного крупного рогатого скота, производства сырого молока в 2001 году. Выручка компании за 2021 год составила более 437 млн рублей при чистой прибыли — 39,4 млн рублей. Годом ранее показатели были 377 млн рублей и 24,7 млн рублей.

АО «Данон» владеет 70% и в компании «Нутриция», созданной в 2000 году. Через эту компанию в аптечные сети России, профильные учреждения поставляется одноимённое детское питание. Компания была поставщиком почти 40 госконтрактов на общую сумму более 0,5 млрд рублей. Выручка в 2021 году у ООО «Нутриция» составила 12,77 млрд рублей, а чистая прибыль — 573 млн рублей против 10,47 млрд рублей и чистого убытка 2020 года — 173 млн рублей.

Торговлей также занимается ООО «Нутриция Эдванс», принадлежащее ООО «Нутриция». Компания была учреждена в 2011 году. ООО «Нутриция Эдванс» в 2021 году получило чистый убыток в размере 13,3 млн рублей.

Ещё один актив, который может быть связан с бизнесом Danone в России, — это АО «Детское Питание «Истра-Нутриция», учрежденное в 1995 году, но бенефициары актива в открытых источниках не раскрываются. Это компания имеет один и тот же юрадрес с ООО «Нутриция». АО «Детское Питание «Истра-Нутриция» — производитель детского питания.

В базе «Контур. Фокус» за АО «Данон» ранее числились также доли акций АО «Кемеровский молочный комбинат» и АО «Старицкий сыр».

Напомним, 14 октября 2022 года на сайте Danone появилось сообщение, что сделка по передаче российской части бизнеса «может повлечь за собой снижение стоимости активов компании на сумму до 1 млрд евро» (с учётом курса от 30 июня 2022 года). Наименование нового потенциального собственника в сообщении не фигурирует.