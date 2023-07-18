Варшава, 18 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, заявил 18 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он подчеркнул, что позиция Варшавы в вопросах, касающихся польского рынка, будет жёсткая.

«Я уже долгое время обращаю внимание Европейской комиссии на необходимость строительства инфраструктуры», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, какие последствия принесёт прекращение действия зерновой сделки.

Польский премьер добавил, что Еврокомиссия совместно с американской администрацией должна выработать соответствующие механизмы экспорта украинского зерна. Он подчеркнул, что Польша тоже может сыграть конструктивную роль в этом вопросе, обеспечить транзит украинского зерна.

«Но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — добавил Моравецкий.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Более того, киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

Без участия России зерновая сделка перестанет функционировать с 18 июля, уточнили в Министерстве иностранных дел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 июля предостерёг, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.