Москва, 18 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Москве в клинике косметологии раздался хлопок, сообщил источник ИА Регнум. Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл в Филипповском переулке, дом 7.

Иван Шилов ИА REGNUM

Там расположена клиника косметологии «Алтеро». На место для проверки информации выехали экстренные службы. По уточнённым данным, в здании произошло короткое замыкание из-за подтопления после ливня, обрушившегося на Москву во вторник.

Ранее 18 июля на Москву обрушилась непогода. Из-за сильной грозы многие улицы в столице подтопило. Кроме того, по данным ИА Регнум, молния ударила в склад с краской, он загорелся. По предварительным данным, речь идёт о складе на территории комбината «Лира».