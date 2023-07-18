Киев, 18 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы, переданные США Украине, уже находятся на территории страны, ВСУ готовятся использовать их в ближайшее время, в том числе в Артёмовске, заявил 18 июля главком сухопутных войск Украины Александр Сырский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней», — сообщило 18 июля Би-би-си, чьи журналисты подготовили интервью с Сырским.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине кассетные боеприпасы, напомнил, что в Вашингтоне ранее сами называли использование таких боеприпасов преступлением.

Если Украина будет использовать кассетные боеприпасы, Россия оставляет за собой право зеркального ответа, добавил президент. Он также предположил, что передача этого вида боеприпасов объясняется дефицитом других видов вооружений в США.

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было «трудным, но необходимым». Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев дал США письменные гарантии, что кассетные боеприпасы в случае не будут применяться по целям в России. При этмо речь не идёт о пяти регионах, вернувшихся в состав Росиси в 2014–2022 годах.

В ВСУ ранее заявляли, что получили кассетные боеприпасы, но пока их не использовали. При этом, по данным властей новых регионов России и экспертов, такие боеприпасы уже использовались ВСУ для обстрелов запорожского Токмака, а также Луганска.