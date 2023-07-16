Луганск, 16 июля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли удар по Луганску, предположительно, с использованием дальнобойных кассетных боеприпасов. Об этом 16 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Известия/Павел Волков

«Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО [средства противовоздушной обороны], затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно», — процитировал его слова ТАСС.

Эксперт предположил, что это дальнобойная ракета с кассетной частью, однако добавил, что не может сказать точно, какая именно это была ракета.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что украинские власти дали письменные гарантии того, что не будут применять их по целям в России.

МИД России, комментируя эти заявления, подчеркнул, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и затягивают кризис на Украине.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до этого момента российская армия не применяла в зоне спецоперации кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны. Он уточнил, что в ответ на действия Киева она может начать их применение.