Москва, 27 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Еще более 200 предпринимателей получат от государства субсидии на строительство новейших модульных отелей.

Vazuza Love Смоленская область. Дом-купол в глэмпинг-отеле Vazuza Love

Правительство России расширило программу по софинансированию строительства модульных отелей на 2023–2024 годы. Субсидии государство выделит на 213 проектов. Это позволит уже в ближайшие два года создать дополнительные 6,7 тысячи новых номеров для комфортного размещения отдыхающих.

Увеличение номерного фонда и создание комфортных современных мест для отдыха туристов стало возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 2022 года по нацпроекту государство субсидирует бизнес, который занимается строительством модульных отелей или глэмпингов. Схема субсидирования проста: не менее 50% от стоимости проекта вкладывает бизнес, а остальное компенсирует государство.

География поддержки турбизнеса активно расширяется и уже охватывает все федеральные округа и 54 региона. В прошлом году субсидии получили 20 регионов, а в 2023–2024 годах в программе модульных отелей поучаствуют 38 субъектов, для 34 из которых это будет впервые.

«И регионы, и бизнес проявляют активный интерес к данной программе. Это не удивительно: по сути, государство берет на себя половину рисков, связанных со строительством глэмпинга. При этом сам формат быстровозводимых модульных отелей — это выгодная, быстроокупаемая инвестиция. Отдых в модных глэмпингах пользуется все большей популярностью у молодежи, семей с детьми, тех туристов, кто выбирает короткие поездки выходного дня, автотуризм», — отмечает заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

На финансирование программы правительство в 2022 году уже выделило 20 регионам с высоким туристическим потенциалом 4 млрд рублей. По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития РФ в этих регионах суммарно строятся 3229 новых номеров. По поручению президента на Петербургском международном экономическом форуме программой в 2023–2024 годах предусмотрено финансирование еще на 8 млрд рублей.

Сами модульные отели возводятся довольно быстро из блоков по принципу конструктора и обладают всем необходимым для комфортного и современного размещения: теплый пол, спальные места, ванные комнаты, кухонные и туалетные принадлежности, сушилка для инвентаря и одежды и многое другое.

Например, в Алтайском крае такие отели строятся на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В этом году там появится десяток новых гостиниц. Этот регион впервые принимает участие в программе строительства модульных отелей и уже получил один их самых значительных объемов государственных субсидий.

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности сообщили, что в 2023 году для 12 проектов турбизнеса предусмотрены более 590,7 млн рублей, что позволит создать 631 современный номер. Кроме того, 354 млн рублей направят региону в следующем году. Тогда же появятся ещё 237 новых номеров.

Одним из ярких примеров успешной реализации проекта уже стал бутик-отель «Август». Вскоре с господдержкой на его территории возведут еще 10 модульных четырехместных домов и отельное здание на 10 четырехместных номеров. Благодаря этому появится еще 124 места размещения для комфортного отдыха туристов

Бутик-отель «Август»

Путешественники, уже посетившие отели Алтая, не скрывают эмоций, отмечая потрясающую красоту края, которой они смогли насладиться.

«Как же это было чудесно! До сих пор вспоминаю вечера в качельке с чашкой чая и под шум реки. Тишина, уединение, домики спрятаны в зарослях папоротника и среди высоких сосен, и полное ощущение, что ты один в лесу. При этом домик с кондиционером, душем, кофемашиной и шикарным рестораном под боком. Только уехали, но уже хочу вернуться», — рассказала туристка Елена Пентукова.

Новые современные модульные отели, как отмечают владельцы, удовлетворяют потребности даже искушенных туристов, повидавших не одну пятизвездочную гостиницу.

«Отдыхали три дня, все очень понравилось: чистота на территории, отличный ресторан, приветливый персонал. И самое главное — отличные современные домики, личная терраса и уединенная территория! Кто на удаленке — хорошее место поработать», — отметила путешественница Юлия Фишер.

Впервые поучаствует в программе возведения модульных отелей и Смоленская область, которая за два года получит на субсидии бизнесу 107,7 млн рублей. Ожидается, что это позволит увеличить количество мест для отдыхающих на Вазузском водохранилище.

Так, предприниматель Григорий Селищев подчеркнул, что сегодня на внутренний туризм в России отмечается растущий спрос. Бизнесмен намерен при поддержке государства реализовать проект из 50 гостевых модульных домов в глэмпинг-отеле Vazuza Love, который находится на границе Смоленской и Московской областей. Эта база отдыха была построена в 2022 году на берегу знаменитого Вазузского водохранилища, вблизи которого раскинулся красочный Гагаринский природный парк. Отдыхающие могут здесь посетить и другие местные достопримечательности. Например, это место Бородинского сражения. Или побывать в музеях в городе Гагарине, где свое детство провел первый в мире космонавт.

Глэмпинг, отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием, набирает обороты и становится всё популярнее в России. Ещё одно важное условие глэмпинга — он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вреда.

Vazuza Love Дома глэмпинг-отеля Vazuza Love

«Люди хотят отдыхать с привычным комфортом хорошего курорта в своей стране. Есть большой запрос на необычные и незаезженные места. Поддержка нацпроекта «Туризм» помогает, в первую очередь, оперативно реагировать на этот спрос, давая возможность развивать совершенно новые туристические направления, делая недоступные ранее красоты природы пригодными для пятизвездочного отдыха», — подчеркнул Селищев.

В парк-отеле сейчас гостям доступно 20 модульных гостевых домов с японскими купелями Фурако — это круглые деревянные купели с подогреваемой водой.

Туристы, побывавшие в таких отелях, рассказали, что теперь могут не просто насладиться природой России, но и сделать это в условиях повышенного комфорта.

«Классная купель, невероятная природа, недалеко всякие прокаты, лук, корт с инвентарем, велосипед, лодки, катера, удочки, сапы, водные лыжи и так далее, даже всего не знаю», — отмечает Олеся К.

«Отдохнули душой и телом, это были самые прекрасные выходные вдали от городской суеты, где ты остаёшься наедине с природой», — поделился турист по имени Данил.

Тверская область принимает участие в программе по субсидированию строительства модульных отелей во второй раз. В период с 2023 по 2024 год регион получит на поддержку предпринимателей более 244 млн рублей.

В ближайшие пару лет в регионе появится ещё четыре новых модульных отеля в привлекательных туристических местах. Например, в Конаковском районе комфортные и современные модульные дома возведут по проекту агро-туристического пространства «Топорок» кластера «Конаково-агротуризм». Туристов поселят в номера, вписанные в атмосферу деревенской глубинки.

У гостей будет возможность погрузиться в интереснейшую жизнь деревенского быта, попробовать себя в роли сельского обывателя и стать участником процессов приготовления блюд из фермерских продуктов.

Как сообщало ИА Регнум, реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовала в 2021 году. Меры и инструменты нацпроекта «Туризм» помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Ожидается, что к 2030 году число внутренних поездок увеличится до 140 млн. Благодаря национальному проекту организаторы мест отдыха и туристических маршрутов получают поддержку государства, а туристы — высокий уровень сервиса.