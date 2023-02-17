В России начался бум строительства модульных отелей
Москва, 17 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В двадцати самых привлекательных для туристов российских регионах с 2022 года уже сданы в эксплуатацию более 1000 номеров модульных отелей. На эти цели государство выделило субсидию, общая сумма которой составила 4 млрд рублей.
В 2022 году по итогам проведенных конкурсов суммарно в регионах появится 3 229 новых номеров. А в ближайшие два года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» строительство туристической инфраструктуры только увеличится. Ранее Минэкономразвития предложило расширить программу поддержки по строительству модульных средств размещения и направить ещё 8 млрд рублей. «Мы наблюдаем бум строительства туристической инфраструктуры, поскольку Минэкономразвития создало такие условия и преференции для инвесторов, которые создают гостиницы. Один только нулевой НДС на пять лет с момента ввода в эксплуатацию гостиницы — это уже очень сильный был стимул», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Субсидирование строительства быстровозводимых отелей — это одна из мер нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая позволяет увеличить номерной фонд и создать новые средства размещения. Строительство происходит на принципах софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта — это средства бизнеса, вторую часть поддерживает государство за счет субсидии.
В конце января министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами Правительства РФ предложил расширить меры поддержки туротрасли для ускорения строительства гостиниц и увеличения номерного фонда в РФ. В частности, в ближайшие два года в рамках нацпроекта предлагается направить 8 млрд рублей на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц, выделив два сегмента поддержки. Первый — небольшие семейные отели до 10-15 номеров, второй — крупные комплексы от 100 номеров, в том числе на базе действующих гостиниц.
«Обсуждали на прошлой неделе этот вопрос с отельерами и туроператорами, они считают эти модели наиболее эффективными», — уточнил глава ведомства.
Первых гостей в модульных отелях уже приняли в Шерегеше Кемеровской области, и в Бурятии, на берегу озера Байкал. Готовятся в Тверской области, на территории курорта «Завидово». Здесь в гостиничном комплексе «Ямская слобода» было построено 26 новых модульных домов, которые располагаются вокруг живописного озера.
«Средства субсидии были направлены на приобретение, доставку и монтаж модульных домиков — глэмпингов. Нам удалось добавить 104 новых койко-места и создать 10 рабочих мест», — пояснил управляющий гостиничного комплекса «Ямская слобода» Андрей Быков.
По его словам, к уже имеющимся ранее вариантам размещения в гостинице или кемпинговых домиках (без удобств) теперь добавились просторные комфортабельные дома с собственной кухней, санузлом и террасой. Эти дома оборудованы всем необходимым для комфортного размещения: спальня-гостиная с панорамными окнами, кухня, обеденная зона, санузел и ванная комната, техническое оборудование. У каждого домика есть просторная терраса с видом на озеро.
«Такая вариативность размещения в рамках одного гостиничного комплекса позволяет нам привлечь как новых индивидуальных гостей (семьи с детьми, компании), так и расширить возможности комплекса в корпоративном сегменте, привлечь более крупные группы. Это в свою очередь позволяет сбалансировать загрузку нашего загородного комплекса: группы в основном ориентируются на будние дни, а индивидуальные гости — на выходные», — считает Андрей Быков.
По словам представителя курорта «Завидово» Ольги Березницкой, грантовая поддержка нацпроекта «Туризм» по строительству быстровозводимых отелей помогает развивать уникальную площадку для культурно-познавательного и экологического туризма.
В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш в «Секторе «Е» при поддержке нацпроекта «Туризм» было реализовано два проекта по строительству модульных домов. Первый — это горная деревня, которая включает 27 домов в форме бунгало с двухместным и четырехместным размещением. Второй — отельный комплекс «Тайгара» (8 барнхаусов и 12 купольных домов). Всего было создано 47 модульных домов.
«С момента открытия и до текущего года в «секторе Е» в Шерегеше не было услуг по предоставлению мест размещения. Безусловно, наличие этой услуги делает наш сектор более привлекательным для туристов. В этом году, за счет субсидии в том числе, удалось увеличить турпоток как на наш сектор, так и в Шерегеш в целом», — отмечает собственник «Сектора «Е» в горнолыжном курорте «Шерегеш» Вадим Кулубеков.
Новые модульные дома обладают всем необходимым для комфортного и современного размещения: теплый пол, спальные места, ванная комната, кухонные и туалетные принадлежности, сушилка для инвентаря и одежды и другое.
«В своих проектах мы старались не нарушить уникальный ландшафт Шерегеша, сохранить прекрасные виды и аккуратно вписать наши домики в общую картину.
Для этого при строительстве домов мы использовали максимально природные материалы: дерево, металл, стекло», — рассказывает Вадим Кулубеков. Первых гостей построенный с помощью нацпроекта модульный отель уже принял в период новогодних праздников: с 31 декабря по 15 января его посетили около 650 человек. В основном гости приезжают из Сибирского и Центральных федеральных округов.
В Бурятии при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» модульные дома уже построены на берегу озера Байкал, в загородном комплексе «Апарт-отель Тайга». Всего было установлено 12 модульных домов в форме А-фреймов с большими панорамными окнами, которые оснащены всей необходимой мебелью, техническим оборудованием, санитарно-гигиеническими предметами. Средства субсидии по нацпроекту были направлены на покупку и установку модульных домов.
Как отмечает руководитель проекта Светлана Цыбенжабон, все номера подходят для круглогодичного размещения.
«Каждый дом имеет индивидуальную террасу и выполнен из натурального дерева по каркасными технологиям. На первом этаже находится кухня-гостиная и ванная комната, на втором этаже — спальня. На открытой террасе планируется обеденная зона с деревянной мебелью, выполненной местными мастерами», — рассказала Светлана.
По её словам, поддержка нацпроекта оказала огромное влияние на быстрый запуск проекта. Комплекс «Апарт-отель «Тайга» уже принял первых гостей в январе 2023 года.
Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовала в 2021 году. Меры и инструменты нацпроекта «Туризм» помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Ожидается, что к 2030 году число внутренних поездок увеличится до 140 млн. Благодаря национальному проекту организаторы мест отдыха и туристических маршрутов получают поддержку государства, а туристы — высокий уровень сервиса.