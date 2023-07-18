Вашингтон, 18 июля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Постоянные требования оружия и помощи со стороны Владимира Зеленского могут привести к тому, что Запад заставит Украину заключить мирное соглашение, считает обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.

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«Зеленский не особо хорошо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, где домовладельцы и предприятия беспокоятся о том, как бы пережить ухудшение стоимости жизни», — написал журналист.

Украинские чиновники обеспокоены тем, что Запад по результатам неудачного контрнаступления потеряет терпение и попытается навязать им мирные переговоры, поскольку победа на условиях Киева невозможна, заключил автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что отношение к ситуации на Украине в НАТО постепенно меняется. По его словам, у ряда стран уже нет уверенности, что вооружённый конфликт приведёт к выгодному для альянса результату.

Осенью 2022 года украинский лидер подписал указ о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта.

Путин 13 июня 2023 года подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Если западные страны действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. В этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров, убеждён президент России.