Кызыл, 18 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В Республике Тыва четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента в Кызыле отказались лечиться и самовольно ушли из медицинского учреждения, сообщили в региональном минздраве.

Станислав Красильников/ТАСС

«В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что руководство больницы направило экстренное уведомление в региональное управление Роспотребнадзора.

Пациенты, самовольно покинувшие больницу, взяты на амбулаторное наблюдение специалистами Барун-Хемчикского медицинского центра и уже осмотрены на дому — два пациента находятся дома в селе Бижиктиг-Хая, два других — в Ак-Довураке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее четырём жителям Республики Тыва врачи поставили диагноз «сибирская язва», они проживают в Барун-Хемчикском районе. Первого заболевшего госпитализировали в больницу Кызыла 30 июня, он участвовал в убое лошади.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена. В ведомстве подчеркнули, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку.