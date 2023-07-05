Москва, 5 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Угроза распространения сибирской язвы в России исключена, сообщили 5 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Роспотребнадзор подчеркивает: угроза эпидемического распространения болезни исключена», — сообщили журналистам в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 июля в управлении Россельхознадзора по Республике Тыва заявили, что четырём жителям региона поставили диагноз «сибирская язва».

Отметим, что прокуратура Барун-Хемчикского района совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и здравоохранения начали проверку.