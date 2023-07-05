Кызыл, 5 июля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Четырём жителям Республики Тыва поставили диагноз «сибирская язва», сообщили 5 июля в региональном управлении Россельхознадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтверждён у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в региональном Минздраве информацию пока не подтвердили.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня жителя Тывы, участвовавшего в убое лошади, госпитализировали с предварительным диагнозом «сибирская язва» в больницу Кызыла.

Прокуратура Барун-Хемчикского района совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и здравоохранения начали проверку.