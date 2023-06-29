Москва, 29 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Бирюлёво-Товарная в Москве. В связи с этим на части пути на Павелецком направлении приостановлено движение поездов, сообщили в РЖД 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что уже начаты работы по ликвидации последствий. В связи со сходом вагонов ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов, указали в РЖД.

По предварительным данным, с рельсов сошли шесть грузовых вагонов с цементом примерно в 13:07. В результате инцидента пострадавших нет. Причины схода вагонов устанавливаются.

11 июня в Алексеевском городском округе Белгородской области произошла железнодорожная авария. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Состав был пустой, никто не пострадал.