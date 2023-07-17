Вашингтон, 18 июля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. США снова покрывают Киев в ситуации с терактом на Крымском мосту, демонстрируя свою причастность к преступлениям, заявил 17 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Опьянённые американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам», — добавил он.

Дипломат напомнил о новом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина сама решает, как вести боевые действия. Это не в первый раз, когда оправдываются теракты в отношении граждан и объектов на российской территории. Так же США дистанцировались и от диверсии украинских нацистов на Крымском мосту в 2022 году.

Транспортная артерия давно не используется для военных перевозок, поэтому речь идёт об ударе по гражданской цели, пояснил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Крымский мост построен незаконно и используется Россией для поставки военным оружия. Не всякий мост является гражданским по определению, заявил он.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон мониторит ситуацию с атакой на Крымский мост, но Киев сам определяет тактику боевых действий.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что слишком многое в теракте на Крымском мосту указывает на вовлечённость западных спецслужб, в частности британских. После совершённого теракта особо не слышно каких-либо осуждений этого акта со стороны западных финансистов Киева, указал дипломат.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате теракта была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.