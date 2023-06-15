Минск, 15 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Белорусские пограничники сбили в Гомельской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил 15 июня в Telegram-канале пограничный комитет республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации ведомства, инцидент произошёл ещё в конце мая в Лоевском районе. Пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотника, аппарат двигался с украинской территории. Силовики применили штатное вооружение, в результате боеприпас на дроне сдетонировал. Позже экспертиза показала, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства.

В погранслужбе также сообщили, что в ходе осмотра места падения БПЛА пограничники обнаружили металлические элементы со следами термического воздействия.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле российские пограничники в Курской области сбили из автомата беспилотник ВСУ. Это был БПЛА самолётного типа, его удалось сбить на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы.

Также 14 апреля в Белгородской области возле границы с Украиной сотрудники погранслужбы посадили на землю три дрона, отправленных в Россию ВСУ. Беспилотники удалось нейтрализовать с помощью электронных ружей. В тот же день военнослужащие лишили связи и приземлили беспилотник со взрывчаткой в Грайворонском районе возле села Дроновка. Аппарат не взорвался. Все три беспилотника находились на территории России с разведывательными целями.