Москва, 17 июля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 июля в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым попросил его передать привет жителям региона, участвующим в военной спецоперации.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

Губернатор отметил, что бойцы просили его передать президенту — они не подведут страну. В этом нет никаких сомнений, заявил в свою очередь Владимир Путин.

«Крепкие ребята. […] Привет им всем передавайте», — добавил президент.

Кобзев в ходе встречи с главой государства рассказ о семи направлениях работы региональных властей, связанных со спецоперацией. Речь идёт, в частности, о поддержке иркутских военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей, реабилитации участников спецоперации, гуманитарной помощи, оказании помощи подшефному городу Кировску в ЛНР и поддержке местных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщалось ранее, 16 июля Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход спецоперации. Российские военнослужащие ведут себя героически, занимают наиболее выгодные позиции, а все попытки ВСУ прорвать оборону российских войск не увенчались успехом, отметил глава государства.