Тбилиси, 17 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. МИД Грузии вызвал исполняющего обязанности посла Польши в Тбилиси Мариуша Жака в связи с инцидентом с польским врачом, который пытался тайно вынести анализы, взятые у бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом 17 июля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он уже пришёл. Это не посол, посол сейчас в Польше. Тот, кто сейчас руководит миссией, сейчас встречается с министром», — заявили в МИД Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что польского врача из числа тех, кто проводит исследование состояния здоровья Саакашвили, заподозрили в попытке тайно вынести образец анализа политика. Он отметил, что действия врача тем более подозрительны, поскольку, согласно правилам, польским медикам разрешено получать анализы экс-президента республики.

В начале апреля Саакашвили заявил, что умирает из-за многочисленных заболеваний, находясь в заключении. По его словам, по возвращении в Грузию в 2021 году, спустя восемь лет изгнания, он был здоровым. Теперь он утверждает, что здоровье начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями и заключения под стражу.