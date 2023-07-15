Тбилиси, 15 июля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Польского врача из числа проводящих исследование состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заподозрили в попытке тайно вынести образец анализа политика. Такое заявление сделал 14 июля министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в ходе брифинга в Тбилиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви», — уточнил Брегадзе.

Министр юстиции отметил, что действия врача тем более подозрительны, поскольку, согласно правилам, польским медикам разрешено получать анализы Саакашвили. Брегадзе призвал всех воздерживаться от действий провокационного и противоправного характера.

«На основании того, что посольство Польши участвовало в процессе привлечения врачей, прошу министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту», — добавил глава минюста Грузии.

По требованию родственников Саакашвили, в Тбилиси прибыли два польских врача. Медики проводят осмотр экс-президента Грузии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению врача-нарколога и психиатра Василия Шурова, огромная потеря веса и серьёзные изменения во внешности бывшего президента Грузии Саакашвили могли быть вызваны синдромом отмены после принятия тяжёлых наркотических веществ, но только если ему в тюремную камеру поставлялись наркотики.

При этом нарколог не исключил, что Саакашвили мог специально продумать такой ход с демонстрацией измождённой внешности, возможно, совместно со своими адвокатами и сподвижниками.

В начале апреля Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает из-за многочисленных заболеваний, находясь в заключении. По его словам, по возвращении в Грузию в 2021 году, спустя восемь лет изгнания, был «здоровым и энергичным». Он утверждает, что здоровье начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу.