Москва, 17 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Лондон расширил список антироссийских санкций, внеся в него 14 новых позиций. Обновлённый документ опубликован 17 июля на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В стоп-лист попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Министерства культуры Ольга Любимова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, председатель правительства Московской области Вячеслав Духин и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Великобритания вводила санкции против как физических, так и юридических лиц РФ неоднократно. Как отмечал российский МИД, западные правительства сами выдумывали поводы, чтобы наложить рестрикции и сломить экономику России. Однако РФ справилась с давлением, смогла перестроиться, и экономическая ситуация оказалась даже лучше прогнозов. Так, даже западные аналитики признали устойчивость экономики России. В частности, обозреватель Forbes Кеннет Рапоза указал, что именно страны Запада столкнулись с небывалым экономическим кризисом, Европа оказалась на грани рецессии, а Украина и вовсе в бедственном положении. Так, аналитик заявил, что этого удалось добиться во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции.

25 июня ИА Регнум сообщало, что более 10 тысяч жителей Великобритании на тот момент подписали размещённую на сайте парламента страны петицию с призывом провести референдум по отмене санкций против России и прекращению оказания помощи Украине. Британцы указали, что огромные суммы правительство страны отправляет Киеву, а граждане Великобритании сталкиваются с последствиями в виде значительного ухудшения экономической ситуации несут граждане, отметили авторы петиции.