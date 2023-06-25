Лондон, 25 июня, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Более 10 тысяч жителей Великобритании к 25 июня подписали размещённую на сайте парламента страны петицию с призывом провести референдум по отмене санкций Великобритании против России и прекращению оказания помощи Украине.
Согласно законам страны, теперь петицию должно рассмотреть правительство Великобритании.
«Если правительство не изменит свою политику [по данному вопросу], оно должно провести в Великобритании референдум в течение не более чем полугода»,
— сказано в тексте петиции.
Решение об оказании военной и иной помощи Украине на огромные суммы правительство страны принимало, не советуясь с гражданами, а вот последствия в виде значительного ухудшения экономической ситуации несут граждане, отметили авторы петиции. Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года министр финансов Великобритании Джереми Хант
заявил, что рецессия в стране вызвана общемировой ситуацией, в которой, в свою очередь, якобы виновны действия России на Украине.
В МИД и правительстве России неоднократно отмечали, что проблемы в экономиках западных стран вызваны их собственными действиями, в том числе антироссийскими санкциями.