«Если правительство не изменит свою политику [по данному вопросу], оно должно провести в Великобритании референдум в течение не более чем полугода»,

Джереми Хант заявил, что рецессия в стране вызвана общемировой ситуацией, в которой, в свою очередь, якобы виновны Решение об оказании военной и иной помощи Украине на огромные суммы правительство страны принимало, не советуясь с гражданами, а вот последствия в виде значительного ухудшения экономической ситуации несут граждане, отметили авторы петиции. Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года министр финансов Великобританиизаявил, что рецессия в стране вызвана общемировой ситуацией, в которой, в свою очередь, якобы виновны действия России на Украине. В МИД и правительстве России неоднократно отмечали, что проблемы в экономиках западных стран вызваны их собственными действиями, в том числе антироссийскими санкциями.

— сказано в тексте петиции.