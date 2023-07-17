Москва, 17 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видео работы следователей на повреждённом участке Крымского моста. Кадры выложены в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

На кадрах показана повреждённая часть моста, на которой работают сотрудники Следственного комитета. Также видна разбитая легковая машина.

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Как передавало ИА Регнум, в СК РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований, которые причастны к организации и исполнению этого преступления.

В результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками.