СК РФ опубликовал видео работы следователей на Крымском мосту
Москва, 17 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ опубликовал видео работы следователей на повреждённом участке Крымского моста. Кадры выложены в Telegram-канале ведомства.
«Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении.
На кадрах показана повреждённая часть моста, на которой работают сотрудники Следственного комитета. Также видна разбитая легковая машина.
Как передавало ИА Регнум, в СК РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований, которые причастны к организации и исполнению этого преступления.
В результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками.