Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона с просьбой неукоснительно соблюдать санитарные требования, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Ухудшение ситуации может иметь негативные последствия.

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"Сейчас основная задача, которую мы вместе обязаны решить, — это строгое соблюдение всех санитарных правил в условиях пандемии. Мы очень не хотим возвращаться к прежде действовавшим ограничениям. Но эти решения сегодня целиком зависят от благоразумия и ответственного отношения каждого жителя области», — написал глава региона в Instagram.

Голубев напомнил, что в Ростовской области будет развёрнут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19. 400 коек перепрофилируют на базе областной клинической больницы № 1. Однако этими мерами не обойтись, если пренебрегать санитарными правилами.