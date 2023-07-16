Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. На Камчатке браконьеры зверски расправились с медвежонком. Его изувеченное тело обнаружили экологи во время рейда. Об этом 16 июля сообщил Telegram-канал «41 Регион».

Кадр из видео «Экология Камчатки»

Убитое животное нашли на несанкционированной свалке старой автобазы в Елизове. По предварительным данным, медвежонку было примерно 2,5 года. Браконьеры вспороли ему живот, отрубили передние и задние лапы, а также переднюю часть лица. Предположительно, части тела медведя предназначались для сувениров или продажи.

В настоящее время профильные ведомства предпринимают усилия, чтобы найти живодеров.

Региональная прокуратура после появления публикаций в СМИ начала проверку.

«Собранные материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в Ленинградской области в январе задержали группу браконьеров, незаконно добывших двух лосей — самца и самку — вне установленных сроков охоты. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по незаконной охоте.

В Кемеровской области в заказнике «Антибесский», где охота запрещена, четверо браконьеров убили 12 косуль. Уходя от погони, они выбросили их туши из машины. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.