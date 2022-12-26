Кемерово, 26 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В ночь на 22 декабря в заказнике «Антибесский» Кемеровской области четверо браконьеров убили 12 косуль, туши которых выбросили из машины, уходя от погони. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Косуля

«Представитель департамента охраны объектов животного мира Кузбасса сообщил, что в ходе рейда на территории природного заказника «Антибесский», где запрещена охота, выявлен факт незаконного отстрела животных и злоумышленники пытаются скрыться на автомобиле УАЗ. На место прибыли сотрудники полиции. По ходу движения УАЗа полицейские обнаружили в общей сложности туши 12 косуль с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Личности браконьеров установлены, по местам их проживания в Мариинске проведены обыски, в ходе которых изъяты зарегистрированные ружья, патроны и автомобиль УАЗ со следами шерсти и крови. Нанесенный охотничьему фонду Кемеровской области ущерб оценивается в 3 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Курганской области завершено следствие по делу жителя Шумихинского района, обвиняемого в незаконной добыче 60 косуль.