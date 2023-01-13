Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержана группа браконьеров, незаконно добывших двух лосей — самца и самку — вне установленных сроков охоты. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по незаконной охоте.

t. me/ohota47 Убитые браконьерами лоси

Трупы убитых животных 11 января вблизи поселка Невская Дубровка Всеволожского района на территории охотничьих угодий «НП Кулики» обнаружил егерь комитета по охотхозяйству Ленобласти. При этом сезон охоты на лося завершился в Ленинградской области 10 января. Рядом на опушке леса находились два квадроцикла.

Вызванные егерем сотрудники полиции при прочесывании леса нашли и задержали четверых мужчин в возрасте от 36 до 49 лет, с собой у них были топоры и ножи для разделки туш.

«В ходе разбирательства было установлено, что днем 11 января доставленные мужчины участвовали в охоте, которая в это время запрещена. В ходе охоты были застрелены два лося. После этого браконьеры отвезли ружья домой и поздно вечером вернулись для разделки туш», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После возбуждения уголовного дела о браконьерстве с причинением крупного ущерба в ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты и направлены на экспертизу два ружья. Один из браконьеров, 45-летний мужчина, сделал явку с повинной, допрошен в качестве подозреваемого и задержан до избрания меры пресечения. Его и остальных злоумышленников проверяют на причастность к другим фактам браконьерства на территории Ленобласти.