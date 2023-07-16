Лондон, 16 июля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Майора британской армии Дункана Уиггинса отстранили от службы из-за неподобающего поведения, порочащего честь мундира, сообщил The Telegraph.

The Telegraph Майор британской армии Дункан Уиггинс

По информации издания, 34-летнему майору предъявили обвинения в том, что он занимался сексом с двумя женщинами, которых пригласил его однополчанин и младший офицер, на балу в казармах Робетсона после того, как его жена, мать двоих маленьких детей, покинула вечеринку и легла спать.

Журналисты издания отметили, что подобные случаи не редкость в военных кругах. Причём одна из амурных связей развернулась в комнате отдыха военных, а вторая — в столовой.

В настоящее время майор Уиггинс отстранен от службы и ожидает дисциплинарного взыскания.

В материале сообщается, что в британской армии вечеринки похожи на Рим эпохи упадка. Это званые ужины с медалями, лампасами, чёрными галстуками, бальными платьям, а также с большим количеством выпивки, под воздействием которой некогда вежливые джентльмены превращаются в животных.

Как сообщало 18 апреля ИА Регнум со ссылкой на материал Daily Mail, британские больницы стали настоящим рынком для сексуальных преступников. В медучреждениях каждую неделю происходят десятки изнасилований и сексуальных посягательств. Согласно официальным данным, за три года в медучреждениях зарегистрировали 6500 подобный нападений, включая групповые изнасилования и сексуальные домогательства до детей.