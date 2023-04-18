Лондон, 18 апреля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Британские больницы больше не являются безопасным местом и стали настоящим рынком для сексуальных преступников. В медучреждениях каждую неделю происходят десятки изнасилований и сексуальных посягательств. Это следует из отчёта местной правозащитной организации «Сеть по защите прав женщин» (Women’s Rights Network), на который сослалась газета Daily Mail.

Stephen Chung/Global Look Press Госпиталь в Лондоне

Официальные данные свидетельствуют об ужасающих масштабах злоупотреблений ― всего за три года было зарегистрировано 6500 подобный нападений, включая групповые изнасилования и сексуальные домогательства до детей.

Как заявила основательница организации Хизер Биннинг, это «только верхушка айсберга».

«Больницы ― это места, где все ― пациенты, персонал и посетители ― должны чувствовать себя в полной безопасности, но изнасилования и жестокие нападения происходят в больницах каждую неделю. Это просто ужасно», ― добавила она.

Так, в период с января 2019 по октябрь 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 2088 изнасилований и 4451 случая сексуального насилия, что составляет 33 случая в неделю. В данных не уточняется, были ли преступления совершены в государственных или частных учреждениях. Но каждый седьмой случай произошёл непосредственно в больничных палатах. При этом только в 4,1% случаев преступления заканчивались предъявлением подозреваемому обвинения или повесткой в суд.

Отмечается, что цифры основаны на запросах организации в полицию Англии и Уэльса согласно Закону о свободе информации.

Правозащитная группа призвала Национальную службу здравоохранения Великобритании, Комиссию по качеству ухода и полицию признать эту «скрытую область сексуального насилия» в Соединённом Королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции Лондона Дэвид Каррик совершил более 80 преступлений на сексуальной почве, включая 47 изнасилований в отношении 12 женщин за два десятилетия работы в правоохранительном ведомстве. Он признал свою вину в десятках преступлений, включая сексуальное насилие, незаконное лишение свободы, принудительный контроль и нападение путём проникновения. 48-летний офицер служил в управлении парламентской и дипломатической защиты столичной полиции.

За два года в Великобритании из-за процедуры общественного урегулирования избежали уголовного наказания около 870 людей, совершивших сексуальные преступления, в том числе в отношении детей. Преступники даже не получили судимости.