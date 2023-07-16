Вашингтон, 16 июля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Роспуск НАТО и вывод американского военного контингента с территорий европейских стран станет лучшим исходом для Украины, заявил американский политик Джеффри Янг после слов представителя Белого дома Джона Кирби о том, что в Европе на данный момент находится более 80 тысяч американских военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединёнными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — написал Янг на своей странице в социальной сети Twitter.

14 июля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ, который предполагает, что американская сторона может привлечь к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США до трёх тысяч резервистов.

Позднее, как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал это решение подготовкой к прямому вооружённому столкновению с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что в конфликте на Украине из-за «геополитических фантазий элит США» уже погибли сотни тысяч украинцев.