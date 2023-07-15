В Венесуэле выступили против участия Зеленского в саммите ЕС и CELAC
Каракас, 15 июля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) невозможно без приглашения президента России Владимира Путина, заявила в беседе с РИА Новости заместитель председателя комиссии по внешней политике парламента Венесуэлы Ирелия Росо Медина Карраско.
«Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьёзной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского», — сказала собеседница агентства, отметив, что Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании конфликта.
Саммит Европейского союза и CELAC пройдёт в Брюсселе 17–18 июля и станет первым с 2015 года. На встречу прибудут президенты Бразилии, Аргентины, Эквадора, Колумбии, Кубы и Доминиканы.
По данным Euroactiv, 6 июля власти 33 стран Южной Америки и Карибского бассейна вынудили Евросоюз отозвать приглашение украинского президента Владимира Зеленского на саммит CELAC.
Как передавало ИА Регнум, в конце 2022 года заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы Карлос Рон заявил, что внешнеполитическим курсом государства является создание многополярного мира и равновесия в мировой сфере. Он подчеркнул, что Венесуэла нацелилась на укрепление отношений с Россией, Китаем, Ираном и Турцией в долгосрочной перспективе.