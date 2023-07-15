Каракас, 15 июля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) невозможно без приглашения президента России Владимира Путина, заявила в беседе с РИА Новости заместитель председателя комиссии по внешней политике парламента Венесуэлы Ирелия Росо Медина Карраско.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьёзной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского», — сказала собеседница агентства, отметив, что Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Саммит Европейского союза и CELAC пройдёт в Брюсселе 17–18 июля и станет первым с 2015 года. На встречу прибудут президенты Бразилии, Аргентины, Эквадора, Колумбии, Кубы и Доминиканы.

По данным Euroactiv, 6 июля власти 33 стран Южной Америки и Карибского бассейна вынудили Евросоюз отозвать приглашение украинского президента Владимира Зеленского на саммит CELAC.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2022 года заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы Карлос Рон заявил, что внешнеполитическим курсом государства является создание многополярного мира и равновесия в мировой сфере. Он подчеркнул, что Венесуэла нацелилась на укрепление отношений с Россией, Китаем, Ираном и Турцией в долгосрочной перспективе.