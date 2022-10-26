Каракас, 26 октября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Целью внешнеполитического курса Венесуэлы является создание многополярного мира с миром и равновесием в мировой сфере. Об этом в своём материале для XIX Ежегодного заседания клуба «Валдай» написал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Карлос Рон.

Rufino Uribe Флаг Венесуэлы

«Внешняя политика Венесуэлы ставит целью построение полицентричного и многополярного мира, который может гарантировать мир и равновесие на мировой арене. Отказавшись от исторического следования в фарватере политики США, Венесуэла вышла из сферы влияния Вашингтона и способствовала созданию независимых региональных органов — это Боливарианский альянс за нашу Америку (ALBA), Союз южноамериканских наций (UNASUR) и Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC)», — написал Рон.

По словам венесуэльского чиновника, его страна укрепляет независимые отношения с Россией, Китаем, Ираном и Турцией.