Вашингтон, 15 июля, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Договор с руководством России об отказе от приёма Украины в НАТО должны заключить США. Такое заявление сделал 14 июля кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами, сообщил портал Blaze Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

По мнению Рамасвами, Белый дом ради завершения украинского конфликта должен заключить сделку с Россией. Она должна включать заморозку текущих границ с передачей России части территорий. Кроме того, политик предложил США взять на себя твёрдое обязательство, что Украина никогда не войдёт в НАТО.

Взамен России предлагается отказаться от развития отношений с Китаем, и в рамках такой договорённости Вашингтон будет увеличивать торговое взаимодействие с Москвой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на неуместность переживаний президента Украины Владимира Зеленского о том, что страну не берут в НАТО: ему следовало бы переживать из-за развала своей страны.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Украина в НАТО — это катастрофа и для Европы, и для Украины, и для самого альянса.