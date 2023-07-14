Москва, 14 июля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Сожаления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страну не берут в НАТО, неуместны: ему следовало бы переживать из-за развала Украины, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Зеленский зря переживает по поводу отсутствия приглашения Украины в НАТО, Захарова согласилась с сербским политиком.

«У него (Зеленского. — Прим. ред.) есть масса других более важных поводов для расстройства: у него страны нет больше, у него людей нет, у него нет промышленности, производства, у него нет политических партий, гражданского общества тоже нет, нет ни одной свободы», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Вучич, комментируя прошедший в Литве саммит НАТО, заявил, что Запад готовит Украине к концу года сюрприз. В большей степени это касается темы Европейского союза.

В связи с этим сербский президент призвал Зеленского не беспокоиться из-за того, что Украину так и не пригласили в НАТО.

Зеленский, приглашённый на мероприятия саммита НАТО в Вильнюс, по завершении первого дня, когда альянс обнародовал итоговое заявление, посетовал на неготовность альянса пригласить страну в блок.

При этом он заявил, что Украиной руководят адекватные люди, которые понимают, что воюющую страну в альянс не возьмут. Из-за упрёков Зеленского в адрес участников саммита НАТО ему указали на неблагодарность Киева, которому альянс помогает оружием, и призвали умерить риторику.

14 июля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Украина в НАТО — это катастрофа и для Европы, и для Украины, и для самого альянса.