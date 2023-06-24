Вашингтон, 24 июня, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Власти США пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России, заявил известный телеведущий Такер Карлсон в своём шоу в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Он предложил жителям Соединённых Штатов представить, что они летят в самолёте, в салоне которого неожиданно появляется запах дыма и начинается пожар, при этом все пассажиры игнорируют данную ситуацию.

«И вот, вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. «В салоне дым!» — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: «А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию!» — пояснил бывший ведущий Fox News.

По его словам, такой сценарий очень хорошо описывает жизнь в США. Создаётся впечатление, что всё вокруг как-то чахнет и ветшает, люди чувствуют, что происходит что-то очень нехорошее.

«И все свидетельства указывают на то, что так и есть, но люди у руля этого признавать ни за что не хотят», — обратил внимание телеведущий.

Как передавало ИА Регнум, ранее Такер Карлсон заявил, что сын президента США Джо Байдена Хантер многие годы фактически был иностранным агентом, при этом он избежал обвинений со стороны министерства юстиции. По словам Карлсона, Хантер многие годы продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, об этом было известно ФБР, но обвинений ему не предъявили и вряд ли пойдут на этот шаг. Журналист отметил, что на протяжении десятилетий в Вашингтоне практически никого не регистрировали в качестве иностранного агента и никого не преследовали, в последнее время ситуация изменилась.

12 июня стало известно о том, что телеканал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить показ конкурирующего сериала в Twitter, который набрал в совокупности 169 млн просмотров за первые два эпизода.

24 апреля Карлсона уволили с телеканала Fox News. Он выступал с резкой критикой в адрес президента США Джо Байдена.