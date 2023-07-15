Москва, 15 июля, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Американская нефтесервисная компания SLB объявила о прекращении поставок в Российскую Федерацию продуктов и технологий. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкции», — рассказали в компании.

В пресс-службе также напомнили, что в марте 2022 года компания сократила деятельность на территории России и отказалась от развития экономического сотрудничества, инвестиций и внедрения технологий.

Как передавало ИА Регнум, в середине июня об уходе австрийской компании Swarovski из России ообщил генеральный директор фирмы Алексис Назард. Он отметил, что компания закрыла свои магазины ещё в марте прошлого года.