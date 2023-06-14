Москва, 15 июня, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов и украшений, свернула бизнес в России. Об этом в среду, 14 июня, сообщил генеральный директор фирмы Алексис Назарда.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился», — говорится в сообщении, опубликованном Австрийским агентством печати.

Напомним, австрийская компания закрыла свои магазины в России и приостановила интернет-продажу своей продукции в марте прошлого года. Год спустя генеральный директор заявил о намерении компании полностью уйти из России.

Ранее сообщалось, что японская автомобилестроительная компания Toyota продала активы российскому ФНУП «НАМИ». По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сделку по приобретению активов заключили ещё в конце весны этого года. На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить выпуск электрических микрокаров L-Type.