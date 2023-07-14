Варшава, 14 июля, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Обращение к Еврокомиссии с просьбой запретить импорт замороженной малины и клубники с Украины готовят власти Польши. Об этом заявил 14 июля министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус, сообщает Польское агентство печати.

Дарья Драй ИА REGNUM Малина

Отмечается, что в 2022 году и в начале 2023 года значительно возрос импорт в Польшу украинской клубники и замороженной малины. Это привело к трудностям для польских производителей и к серьёзным нарушениям рынка.

«Польша решила обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в так называемые превентивные меры, то есть запретить их импорт с Украины», — пояснил Телус.

По данным агентства, польская сторона направит соответствующее письмо в Еврокомиссию «в ближайшее время».

По данным портала businessinsider. pl, Союз польских садоводов обратился к премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой о запрете импорта малины в свежем и замороженном виде с Украины. Как указали производители ягоды в Польше, «заваливание» рынка дешёвой украинской малиной привело к падению закупочной цены и сбор ягоды перестал себя окупать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил по итогам встречи глав правительств стран Вышеградской четвёрки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) в Братиславе, что власти Венгрии поддерживают транзит зерна с Украины и выступают против его импорта, а также собираются следовать такой политике и после окончания срока запрета Еврокомиссии на его поставки (15 сентября).

Еврокомиссия ограничила до 5 июня свободное обращение зерна с Украины в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии после того, как получила обязательств от этих стран об отмене запрета на ввоз указанной продукции. Решение затронуло пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника с Украины.

Позднее, 5 июня, Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в приграничные с ней государства до середины сентября текущего года.