Москва, 14 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Друг телеведущего и зоолога Николая Дроздова художник Константин Мирошник раскрыл подробности его госпитализации. Как он сообщил 14 июля, она была штатной, и 86-летний ведущий сейчас проходит обследования.

Илья Питалев/РИА Новости Николай Дроздов

«Не волнуйтесь, всё штатно, лечение глаз. Из-за ребра, оно тогда воткнулось и чуть-чуть повредило нерв. Ещё оттуда длится эта песня», — заявил Мирошник «Известиям».

Мирошник упомянул, что после падения в январе по пути на работу, Дроздов сломал рёбра и провёл тогда некоторое время в палате интенсивной терапии — врачи хотели убедиться, что у него не пострадали внутренние органы.

Ранее ИА Регнум сообщило о госпитализации Дроздова. У телеведущего возникли проблемы со здоровьем, и он был вынужден обратиться за медпомощью. По предварительной информации, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление. После падения в январе, когда он повредил рёбра, Дроздова быстро выписали из больницы.