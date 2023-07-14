Москва, 14 июля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом 14 июля сообщил Telegram-канал «112».

Известия/Зураб_Джавахадзе Николай Дроздов

«Вчера поздно вечером в одну из столичных клиник был госпитализирован Николай Дроздов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у телеведущего возникли проблемы со здоровьем и он был вынужден обратиться за медпомощью. По информации источника, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Дроздов также попал в больницу после неудачного падения на улице. В начале февраля телеведущего выписали из больницы.

Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов наиболее известен как телеведущий телепередачи «В мире животных» (1977–2018 гг.). Он также является заслуженным журналистом Российской Федерации (2018 г.) и лауреатом Премии Правительства России (2017 г.). Телеведущему 86 лет.