Угледар, ДНР, 14 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Украинские диверсанты в районе города Угледара в ДНР в упор расстреляли мирных жителей, которые проезжали мимо на машине.

Иван Шилов ИА REGNUM

На двухминутном видео, опубликованном РИА Новости, действие происходит рядом с лесным массивом. На кадрах видны двигающийся вдоль леса броневик и группа из пяти диверсантов.

Автомобиль заехал в лес, диверсанты продолжили движение. В этот момент показался легковой автомобиль, который приближался к ДРГ с небольшой скоростью. Заскочив за деревья, боевики открыли огонь по машине.

Когда автомобиль остановился, диверсанты покинули укрытие, они открыли двери и вынули из салона только что убитых ими двух человек в гражданской одежде.

Затем подъехал броневик, который столкнул машину с дороги в сторону леса. Туда же они бросили трупы. Диверсантам пришлось скрыться, потому что по ним начали наносить удары российские военные.

Как отмечают авторы видео, эта ДРГ пыталась занять территорию в серой зоне.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 13 июля сообщили о ликвидации на донецком направлении украинской ДРГ в районе посёлка Курдюмовки в ДНР.

12 июля на донецком направлении ВС РФ пресекли в районе Угледара попытку ВСУ провести разведку боем. Российские военные ликвидировали одну украинскую ДРГ в районе посёлка Сладкое в ДНР.