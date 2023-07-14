Новосибирск, 14 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Иркутска в Сочи, по технической причине произвёл вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что, по предварительным данным, около 11:00 (07:00 мск) в аэропорту Новосибирска вынужденно приземлился самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7, летевший из Иркутска в Сочи.

Уточняется, что посадка прошла благополучно, на борту воздушного судна находились 163 пассажира, включая 28 детей. После этого авиакомпания заменила самолёт на резервный.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля летевший из Новокузнецка в Москву самолёт Airbus A321 вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж. На его борту находились 156 пассажиров, включая 13 детей.