Новосибирск, 14 июля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Отказ двигателя стал причиной жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта Cessna в Новосибирске. Об этом 14 июля сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в Telegram-канале.

Главное управление МЧС по Новосибирской области

Отмечается, что сообщение о жёсткой посадке частного самолёта Cessna 172 у посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска поступило вечером 13 июля.

«Прибывшие на место спасатели МАСС выяснили, что за штурвалом самолета Cessna 172 находилась женщина 1984 года рождения, которая была извлечена до приезда спасателей и передана врачам скорой помощи. Причиной крушения стал отказ двигателя», — говорится в сообщении.

Спасатели МАСС обеспечили противопожарную безопасность на месте авиаинцидента.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819535" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Новосибирском

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку у населённого пункта Селихово в Тверской области. В результате этого никто не пострадал.

Позднее в Республике Коми произошло падение легкомоторного самолёта Piper-PA28-140, который зацепился за ЛЭП. Два находившиеся на его борту человека пострадали.