Москва, 13 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил о том, что Останкинская телебашня в Москве «заминирована». Об этом 13 июля сообщил в экстренных службах.

Илья Питалев/РИА Новости

«Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва Останкинской телебашни. Эвакуация не проводится», — процитировало слова представителя экстренных служб ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент к телебашне направляются сотрудники оперативных служб и кинологи, которые проверят сообщение.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля неизвестные также сообщили о «минировании» Останкинской телебашни. В дальнейшем эта информация не подтвердилась.