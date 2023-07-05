Москва, 5 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Неизвестные сообщили о «минировании» Останкинской телебашни в Москве, сообщили 5 июля ТАСС в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали специалисты и кинологи. Информация об эвакуации не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в экстренных службах сообщили о поступившей анонимной угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве. Для проверки в Останкино прибыли специалисты, в том числе кинологи. Угроза взрыва не подтвердилась.