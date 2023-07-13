Ижевск, 13 июля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля и электросамоката на набережной Ижевска погибла молодая женщина. Об этом 12 июля сообщила Госавтоинспекция Удмуртии во «ВКонтакте».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Уточняется, что ДТП произошло 11 июля около 16:30 (15:30 мск) на набережной Ижевского пруда, когда 36-летний водитель электросамоката не справился с управлением и допустил выезд на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем «Фиат» под управлением 54-летней женщины.

«Следует отметить, что водитель электросамоката в нарушение требований ПДД перевозил пассажира-женщину, 1990 года рождения, которая в результате ДТП получила смертельную травму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого водителя электросамоката доставили в медучреждение, где выяснилось, что он был пьян.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Вашингтоне не подчинившийся требованиям сотрудников секретной службы водитель в ходе попытки скрыться от них насмерть сбил человека неподалёку от Белого дома. Автомобилист сбил двух пешеходов, проехав на красный свет. Один из пострадавших позднее скончался в больнице от полученных травм.

До этого в съехавшем в реку Меша в Татарстане автомобиле были обнаружены тела мужчины и женщины. На берегу около этого места нашли пустые палатки с засохшей едой и оторванный задний бампер автомобиля с номерным знаком.